محافظ الجيزة: تطوير طرق الخدمة أسفل محور كمال عامر ستسهم في رفع مستوى الخدمة

خريطة و8 صور.. تفاصيل مد القطار الكهربائي الخفيف حتى العاشر من رمضان

كتب- محمد أبوبكر:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن الأعمال الجارية بطرق الخدمة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور ستسهم في رفع مستوى الخدمة، فضلًا عن تسهيل الحركة المرورية على المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الأحد؛ لمتابعة أعمال تطوير طرق الخدمة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق بولاق الدكرور، والموقف التنفيذي لمنزل المحور المؤدي لمدينة عامر، وذلك بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل.

وأضاف المحافظ أن الأعمال الجارية ستسهم في التيسير على المترددين على مستشفى بولاق الدكرور الراغبين في تلقي الرعاية الصحية في الوصول إليها بسهولة ويسر، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها.

وكلف رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز التعمير والشركات المنفذة بسرعة رفع كافة المخلفات الموجودة بموقع الأعمال لما يسببه من مظهر غير حضاري ولعدم إعاقة الحركة المرورية.

ووجه بضرورة إعادة تخطيط المنطقة مروريًا لتنظيم حركة المركبات بها لما تشهده من كثافات مرورية عالية على مدار اليوم ولاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الانتهاء من تشغيل منزل محور الفريق كمال عامر، بجانب تحسين كفاءة منظومة الإنارة بالكامل.

وثمن التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الأسكان في تنفيذ عدد من المحاور المرورية بما تعود بالنفع على المواطنين.