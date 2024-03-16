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BBC

اشادة أممية بجهود مصر ودورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

10:12 م السبت 16 مارس 2024

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئي

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كتبت- نور العمروسي:

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة مع الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على هامش الدورة 68 المنعقدة بنيويورك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص شكرها إلى الدكتورة سيما بحوث على الشراكة الفعالة بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم وتمكين المرأة بمختلف المجالات مؤكدة على أهمية التعاون في إطار المشروعات الوطنية المتنوعة.

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة سيما بحوث وهيئة الأمم المتحدة للمرأة علي جهودهم الحثيثة للوصول بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الهيئة إلى الفلسطينين في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر بما يلبي احتياجات المرأة الفلسطينية بشكل خاص.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي، أيضًا قضايا العنف السيبراني وأهمية تعزيز آليات الحماية للنساء والفتيات من هذا النوع من العنف الذي يعوق مشاركتهن في الحياة العامة ووصولهن للمناصب القيادية.

من جانبها أشادت الدكتورة سيما بحوث بالدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنطقة العربية وأفريقيا، مشيدة بجهود مصر في دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مؤكدة أن وصول هذه المساعدات لم تكن ممكنة دون الجهود المصرية.

وقدمت الثناء على جهود الهلال الأحمر المصري في تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرأة الفلسطينية.

واشادت الدكتورة سيما بحوث جهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في دعم المرأة الفلسطينية ودورها في لجنة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مشيدة بجهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديًا وتنفيذ برنامج الشمول المالي للمرأة.

المساعدات الإنسانية قطاع غزة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي الأمم المتحدة

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