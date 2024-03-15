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BBC

السيسي: معبر رفح مفتوح لإدخال المساعدات.. ويجب إدخال آلاف الأطنان يوميًا

11:18 ص الجمعة 15 مارس 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قطاع غزة فيه نحو 2.4 مليون إنسان، مشيرًا إلى أن عدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، والتي نقلت فعالياته قناة إكسترا نيوز: "حذرنا استخدام الغذاء كسلاح آخر في مواجهة المدنيين الأبرياء، ودائما كنا نقول إن معبر رفح مفتوح لإدخال أي حجم مساعدات لتوفير الاحتياجات الأساسية لأهلنا في فلسطين وقطاع غزة".

وتابع: "دخلنا في مبادرة وتحالف مع الإمارات وقطر وأمريكا وفرنسا ودول كثيرة لإسقاط المساعدات من الطائرات، لكن المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تساوي أبدا الرقم المطلوب، حيث نحتاج إلى إدخال آلاف الأطنان يوميا".

وواصل: "نتحدث عن الوصول إلى وقف إطلاق النار –هدنة- وإدخال أكبر حجم من المساعدات حتى نغيث أهلنا في قطاع غزة ووضع حد لتأثير المجاعة على الناس والسماح للناس الموجودين في الوسط والجنوب من القطاع بالتحرك في اتجاه الشمال للعودة إلى أماكنهم".

الرئيس عبدالفتاح السيسي معبر رفح مقر أكاديمية الشرطة

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