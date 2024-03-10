بالصور.. مسؤولون وشخصيات عامة في جنازة والد وزير الصحة

تصوير - هاني رجب:

شارك مسؤولون وشخصيات عامة في جنازة اللواء عاطف عبدالغفار، والد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم بمسجد المشير طنطاوي، بحضور ابنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وتوفى اللواء عاطف عبدالغفار مساء الجمعة الماضية.

وكان "عبدالغفار" نائبًا لرئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة الأسبق وأحد أبطال المدفعية بحرب أكتوبر المجيدة.

حضر مراسم الجنازة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان على رأسهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، والدكتور حسام حسنى أمين عام المجلس الصحى، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق.