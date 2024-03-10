إعلان

BBC

بالصور.. مسؤولون وشخصيات عامة في جنازة والد وزير الصحة

12:21 م الأحد 10 مارس 2024
  • عرض 5 صورة
    جنازة والد وزير الصحة
  • عرض 5 صورة
    جنازة والد وزير الصحة
  • عرض 5 صورة
    جنازة والد وزير الصحة
  • عرض 5 صورة
    جنازة والد وزير الصحة
  • عرض 5 صورة
    جنازة والد وزير الصحة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تصوير - هاني رجب:

شارك مسؤولون وشخصيات عامة في جنازة اللواء عاطف عبدالغفار، والد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم بمسجد المشير طنطاوي، بحضور ابنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وتوفى اللواء عاطف عبدالغفار مساء الجمعة الماضية.

وكان "عبدالغفار" نائبًا لرئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة الأسبق وأحد أبطال المدفعية بحرب أكتوبر المجيدة.

حضر مراسم الجنازة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان على رأسهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، والدكتور حسام حسنى أمين عام المجلس الصحى، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق.

جنازة والد وزير الصحة جنازة اللواء عاطف عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة (فيديو)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تراجع جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه في الأهلي ومصر والقاهرة
* "الأرصاد" تحذّر من طقس أول أيام رمضان.. ونصيحة مهمة للمواطنين -تفاصيل
* الصيام الإثنين أم الثلاثاء؟.. هلال رمضان يثير الجدل في 4 دول عربية