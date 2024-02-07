خالد عبدالعزيز: علينا الوقوف خلف حسام حسن ومساعدته

كتبت -داليا الظنينى:

علق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على قرار اتحاد الكرة بتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، قائلا: "الفكرة قبل الحديث عن اختيار المدير الفني هو تحديد الهدف في المرحلة القادمة، وهو الوصول والتأهل لكأس العالم 2026 وأمم افريقيا في المغرب".

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، اليوم الثلاثاء، أن فيتوريا بدأ مع المنتخب بشكل جيد، لكن بعد ٤ مباريات في أمم إفريقيا توقعت أن يتحسن أداؤه في المباريات اللاحقة، ولكن مع استمرار الأداء المتراجع مع 4 منتخبات أقل من المنتخب المصري تصنيفا، فكان لابد من توجيه الشكر له على هذه الفترة.

وأكد أهمية تعيين مدرب وطني لتدريب المنتخب، لأن الظروف الراهنة متغيرة كثيرا عن أي وقت سابق، ولا يوجد داعي للاستعانة بمدرب أجنبي بعقد دولاري من 100 إلى 500 ألف دولا شهريا، وهو ما يعد استفزازا للشعب المصري في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

ولفت عبد العزيز إلى أن طريقة التدريب اختلفت في كل العالم، ولم يعد التدريب بنفس الطريقة.

مردفا: "دلوقتي عشان اللاعبين المحترفين حول العالم يشاركوا في مباريات المنتخب، لا يسمح لهم بالتواجد إلا قبل المباراة بنحو 72 ساعة، وبالتالي فإن المدرب ممكن يشتغل مع لعيبة لم يراهم إلا على شاشات التلفاز وفترات عملهم ساعات شهري، ومن ثم فمن الأفضل أن يكون المدير الفني وطني".

وعن تقيمه لكابتن حسام حسن، رد قائلا: "أداءه كلاعب تاريخي حقق إنجازات كبيرة ودرب منتخبات مثل منتخب الأردن وخاض مباريات دولية كبيرة، ثم شارك في كأس العالم وتجربته في التدريب لا بأس بها".

وأتم: "دلوقتي بقى قرار رسمي لازم نقف وراه".

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

اقرأ أيضا :

رئيس وكالة الفضاء يبحث مع السفير الياباني التعاون في مجال استكشاف الفضاء



