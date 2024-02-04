أمطار وصقيع وبرودة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4 ملايين زائر في 11 يومًا



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه الطقس يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن الصقيع يتكون على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتكون درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 7 إلى 8 درجات.

وتابعت: "يوجد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمدت خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.