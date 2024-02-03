ارتفاع الحرارة واستمرار الأمطار.. الأرصاد تُعلن موعد تحسن الطقس

معرض الكتاب.. إقبال جماهيري كبير في اليوم العاشر- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت، تبدأ حالة من الاستقرار التدريجي في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تكون الشمس أكثر سطوعا مع تراجع حدة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف "القياتي"، أن الطقس سيكون باردًا خلال فترة النهار، وشديد البرودة ليلا، لافتًا إلى أنه بداية من يوم الاثنين المقبل تبدأ مصادر الكتل الهوائية في التغيير، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل 21 درجة على القاهرة و26 على المناطق الجنوبية.

وتابع: تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، لكنها ستكون قليلة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر بداية من الغد، وتكون هذه الشبورة على المناطق القريبة منم المسطحات المائية والطرق القريبة من المناطق الزراعية، لافتًا إلى أن الشبورة أحد الظواهر التي تدل على استقرار حالة الطقس.