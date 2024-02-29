عقب الاجتماع.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن الاستعداد لشهر رمضان

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كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ناقش خلاله خطط أجهزة المحافظة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة، بحسب بيان، الخميس، أن الدولة تنفذ العديد من الخطط لتخفيف العبء عن المواطنين، منها حزم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تكاتف جهود كل الأجهزة، مثل القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين، بالتعاون مع المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 25% إلى 30% عن الأسعار السوقية، من خلال 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة لتوزيع السلع على مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار "راشد"، إلى إنشاء 4 معارض رئيسية لمعرض أهلا رمضان حتى الآن، في أحياء العمرانية والطالبية، ومراكز البدرشين والحوامدية؛ لتوفير كل السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة، وجاري الاستعداد لافتتاح معرض أهلا رمضان في حي امبابة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة؛ لإقامة وتنظيم الشعائر الدينية، حيث تشهد هذا العام استمرار تنظيم الندوات التثقيفية في المساجد الكبرى بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر، وعقد جلسات الوعظ في مراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة في المحافظة، ودفع الواعظين لإلقاء الدروس الدينية في التجمعات والمقاهي.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق، ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، مع تكليفهم بمتابعة دورية لحالة النظافة على مدار الـ 24 ساعة.

وناقش المحافظ أيضًا، جهود تقديم المساعدات للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان الكريم، حيث أشار إلى أنه يتم التنسيق لتوزيع 2 طن من اللحوم و8 آلاف كرتونة سلع تموينية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف والأزهر الشريف.

وكلف "راشد"، بالمتابعة الميدانية للشوارع، ومنع التعديات ورفع الإشغالات الموجودة في المقاهي والمحال التجارية، والالتزام بضوابط إقامة الشوادر لبيع مستلزمات رمضان أو موائد الرحمن، والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة المتعلقة بعناصر السلامة والحماية المدنية؛ لضمان سلامة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية.

وفيما يتعلق بمتابعة الأسواق وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التنسيق الوثيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة؛ لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق، ورصد أي ممارسات احتكارية أو مخالفات في بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الإنساني.

كما شدد محافظ الجيزة، على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.

وناقش "راشد"، خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لتسهيل حركة المرور خلال فترات الذروة طوال شهر رمضان الكريم، حيث تم وضع مخطط يشمل نشر الأكمنة واللجان المرورية على مختلف المحاور والنقاط الساخنة التي تعاني من تكدسات مرورية طوال اليوم؛ لضمان توافر السيولة المرورية اللازمة، وأكد على أهمية توفير خطط وطرق بديلة؛ لتسهيل حركة المرور في حالات الطوارئ.

كما تم الإعلان خلال الاجتماع، عن تنظيم أنشطة وفعاليات للمسرح المتنقل؛ لنشر الثقافة وتقديم الترفيه للمواطنين في المناطق المحرومة.

واستمع المحافظ، إلى خطة شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر فرق الطوارئ، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخطة الدولة المتعلقة بإيقاف تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء طوال شهر رمضان المبارك؛ استجابة للقرار الصادر بهذا الشأن.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة توفير الدعم الفني وسيارات المياه النقية الصالحة للشرب؛ للتدخل في حال وقوع أي طوارئ.