توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن قوافل الأزهر الشريف بالواحات البحرية

أجواء حارة خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد: مزيد من الارتفاع في الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التزامه بتقديم التسهيلات المختلفة؛ لدعم جهود الأزهر الشريف في تنظيم القوافل الدعوية، بهدف نشر وتعزيز قيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع المصري.

وقال "راشد"، بحسب بيان، الخميس، إن مصر تظل دائمًا مهدًا للسماحة والاعتدال، وستظل منارة للحضارة والعلم والثقافة على مر العصور.

وأعرب محافظ الجيزة عن ترحيبه بأعضاء القافلة، مُشيدًا بالتلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وخاصة بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان قرى المحافظة.

وشدد المحافظ، على أهمية دفع القوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية، وإقامة منارة توعوية وتثقيفية من خلال إنشاء المعاهد الأزهرية.

وأضاف، أن القافلة الدعوية بالواحات البحرية؛ تهدف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز سماحة الإسلام وبيان وسطيته، وتدعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وصد الأفكار المتطرفة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن القافلة الدعوية بالواحات البحرية، تسعى لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على حرص الإسلام على صحة الإنسان ومكافحة الشائعات، ومن بين المواضيع التي ستتناولها القافلة: فضائل شهر رمضان والجوانب الإيمانية للصيام، وستشمل جولاتها زيارات للمدارس والمؤسسات التعليمية في مركز ومدينة الواحات البحرية؛ بهدف توعية الجمهور وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

وتناول اللقاء، أهمية دور مبادرات الأزهر الشريف في توعية المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والصراعات الإقليمية والعالمية.

وناقش اللقاء، جهود الأزهر في تغيير سلوكيات بعض التجار، من خلال مكافحة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، ودوره في تعديل سلوكيات المواطنين بخصوص تجنب تخريب المال العام والتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية على التنمية.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال استقباله وفد أعضاء القافلة الدعوية المقامة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتى تنطلق بمركز الواحات البحرية اليوم الخميس وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل؛ لتقديم خدماتها الدعوية للمواطنين.

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