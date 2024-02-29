أجواء حارة خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد: مزيد من الارتفاع في الحرارة

العظمى بالقاهرة 27.. ارتفاع في درجات الحرارة اليوم - تفاصيل

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب منشور لها، أنه من المتوقع حدوث مزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة غدًا الجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء الآن، مستقرة على الأنحاء كافة.

ويسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 31 درجة مئوية.