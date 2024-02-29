أسباني مطور وVIP.. السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات أول مارس

كتب- محمد نصار:

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحرى والقبلى وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسبانى مطور وVIP اعتبارًا من أول مارس.

وفق بيان للوزارة، اليوم الخميس، جاءت بيانات القطارات كما يلي:

1- اعتبارًا من الجمعة 1/3/2024

- تعديل تركيب قطار 917 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف (الإسكندرية / أسوان) بعربات أسبانى مطورة (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف (القاهرة / أسوان) بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.

2- اعتبارًا من السبت 2/3/2024

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف (أسوان / القاهرة) بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف (أسوان / القاهرة) بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.

3- اعتبارًا من الأحد 10/3/2024

- يتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف (القاهرة / أسوان) والعكس بعربات أسباني مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جداولهم الحالية.