وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. طلب إحاطة لاستمرار القرار بعد شهر رمضان

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بقرار مجلس الوزراء وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، الذي جاء مراعاةً لعدم الإثقال على كاهل المواطنين خلال الشهر المبارك، مؤكدًا أن هذا القرار لقي ارتياحًا كبيرًا وواسعَ النطاق من المواطنين.

وتساءل رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قائلاً: لماذا لا يستمر قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية طوال العام؛ خصوصًا أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال شهر رمضان رغم أن استهلاك الكهرباء يكون أكبر خلال هذا الشهر المبارك؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن الأسباب الحقيقية التي وراء ظاهرة تخفيف الأحمال الكهربائية؟

وتساءل النائب: ماذا فعلت الحكومة في ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتي تصل إلى مليارات الجنيهات؟ وهل إذا نجحت الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة ستتم المساهمة في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية؟ مطالباً الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف الوزارات ودواوين المحافظات ومختلف الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.

وقال رمزي: للأسف الشديد؛ الحكومة تتخذ قرارات لتخفيف الأحمال الكهربائية في الوقت الذي يوجّه فيه مخالفات صارخة تتعلق بملف عدم ترشيد الكهرباء؛ فهناك أعمدة الإنارة المستمرة في الإضاءة طوال النهار، وللأسف الشديد يتم قطع الكهرباء عنها ليلاً، وهناك إضاءة مستمرة للكهرباء أسفل الكباري.