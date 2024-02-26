حرارة الجمعة 32 درجة.. والأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس السبت

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وموعد ذروة ارتفاع الحرارة والتي تصل لـ 32 درجة.

وقالت غانم، إن طقس اليوم به ارتفاعات في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وأن درجة الحرارة كانت 23 درجة، ولكن اليوم ستكون 26 درجة، ومع نهاية الأسبوع تصل لـ 28 درجة على القاهرة، و32 درجة على المناطق الجنوبية.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، حيث يوجد زيادة في أشعة الشمس، ولكن في فترة الليل تنخفض درجات الحرارة، وسيكون هناك نشاط للرياح سرعته من 30 لـ 40 كيلو متر على الساعة.

وتابع: "بداية من يوم السبت المقبل ستبدأ درجات الحرارة في التراجع مرة أخرى".

وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الموجة الحارة، قائلة: "يجب التعامل بحذر مع هذه الموجة الحارة المؤقتة ولا يجب تخفيف الملابس، خاصة للأطفال وكبار السن".

وأشارت إلى أن فصل الشتاء لن ينتهى قبل 20 مارس المقبل، لذا من المتوقع أن نشهد خلال الأسابيع المقبل انخفاضات في قيم درجات الحرارة وأجواء باردة وشديدة البرودة.