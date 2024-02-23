حدث في 8 ساعات| الحكومة توقع أكبر صفقة في تاريخ مصر.. والدولة بصدد إطلاق مشروعات من العيار الثقيل

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تدشين مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة"، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات في مشروع رأس الحكمة بقيمة 150 مليار دولار

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مدبولى: مشروع تطوير "رأس الحكمة" يدر للدولة 35 مليار دولار في شهرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

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مدبولي: مشروع "رأس الحكمة" يساهم في حل أزمة العملة وكبح جماح التضخم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يساهم في دخول حجم من النقد الأجنبي؛ لحل أزمة العملة الصعبة.

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مدبولي: صفقة استثمار "رأس الحكمة" هي الأضخم في تاريخ مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.

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كامل الوزير: إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في رواندا -(صور)

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه السفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا، ميناء كيجالي الجاف الذي يقع على مساحة 50 ألف مترًا وتبلغ طاقته الاستيعابية 50 ألف حاوية مكافئة سنويًا.

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على غرار "رأس الحكمة".. مدبولي: الدولة بصدد إطلاق مشروعات من العيار الثقيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم التركيز على مشروعات الصحة والتعليم وحياة كريمة في خطة العام المالي الجديد.

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