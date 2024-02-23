مدبولى: مشروع تطوير "رأس الحكمة" يدر للدولة 35 مليار دولار في شهرين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35&%؜ من أرباح المشروع.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، الجمعة، أن المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وأشار إلى أن تطوير تلك المدن تسوعب ملايين من الكثافات السكنية بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل أمام الشباب، لافتا إلى أن الطرق والقطارات السريعة التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية الهدف منها هو تنمية تلك المناطق نحو الجمهورية الجديدة.