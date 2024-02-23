مدبولي: ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات في مشروع رأس الحكمة بقيمة 150 مليار دولار.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، أن الجانب المالي لمشروع رأس الحكمة، يتمثل في دخول أجنبي مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بـ15 مليار دولار، والدفعة الثانية بإجمالي 20 مليار دولار، وسيكون لمصر 35 % من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.

وأوضح مدبولي، أن المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة.