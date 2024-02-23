إعلان

BBC

مدبولي: ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة

04:20 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات في مشروع رأس الحكمة بقيمة 150 مليار دولار.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، أن الجانب المالي لمشروع رأس الحكمة، يتمثل في دخول أجنبي مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بـ15 مليار دولار، والدفعة الثانية بإجمالي 20 مليار دولار، وسيكون لمصر 35 % من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.

وأوضح مدبولي، أن المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولى: مشروع تطوير "رأس الحكمة" يدر للدولة 35 مليار دولار في شهرين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| مدبولي: صفقة استثمار "رأس الحكمة" هي الأضخم في تاريخ مصر
* أسعار الدولار والذهب والسلع.. 5 فوائد متوقعة للصفقة الاستثمارية المرتقبة