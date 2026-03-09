أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السمنة أو الوزن الزائد من أخطر الأمور على حياة المواطنين، موضحًا أن الكثيرين يردون عند الحديث عن الكرش بقولهم: "ده انتفاخ"، مشددًا على أن هذا الوزن الزائد ليس رفاهية بل منبه خطير لظهور الأمراض والمشكلات الصحية.

وقال شعبان خلال برنامجه "حتى يتبين" إن هناك معايير واضحة للوزن الزائد، وأن الخلايا الدهنية خاصة في منطقة البطن أخطر من السرطان، لأنها تفرز مواد التهابية تؤثر سلبًا على الجسم كله، مشيرًا إلى أن سمنة البطن تسبب تراجع تمدد الشرايين، وتؤثر على الحياة الزوجية للرجل، وقد تؤدي إلى تراجع الفحولة.

وأضاف أن الشخص الذي لديه كرش سيضيع كل قرش على الأدوية، لأن السمنة قد تتسبب في السرطان والأزمات القلبية، وقد تحدث حتى لو لم يأكل الشخص كثيرًا، وذلك بسبب قلة الحركة والجلوس لساعات طويلة على الكرسي، مؤكدًا أن أخطر أنواع السمنة هي سمنة البطن التي تُعد بمثابة "مصنع للالتهابات" داخل الجسم.