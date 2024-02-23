مدبولي: مشروع "رأس الحكمة" يساهم في حل أزمة العملة وكبح جماح التضخم

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يساهم في دخول حجم من النقد الأجنبي؛ لحل أزمة العملة الصعبة.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، الجمعة أن دخول النقد الأجنبي عبر مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يساعد في كبح جماح التضخم ووقفه، من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة، ويتم القضاء عليه، والحفاظ على مستوى الأسعار، والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ونستهدف أن تكون مدينة رأس الحكمة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي باكتمالها.