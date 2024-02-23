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BBC

كامل الوزير: إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في رواندا -(صور)

05:31 م الجمعة 23 فبراير 2024
  • عرض 4 صورة
    جولة وزير النقل في ميناء كيجالي الجاف
  • عرض 4 صورة
    جولة وزير النقل في ميناء كيجالي الجاف
  • عرض 4 صورة
    جولة وزير النقل في ميناء كيجالي الجاف
  • عرض 4 صورة
    جولة وزير النقل في ميناء كيجالي الجاف
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كتب- محمد نصار:
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه السفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا، ميناء كيجالي الجاف الذي يقع على مساحة 50 ألف مترًا وتبلغ طاقته الاستيعابية 50 ألف حاوية مكافئة سنويًا.

ويعتبر الميناء هو الميناء الجاف الرئيسي بالبلاد كونها أحد البلدان الأفريقية غير الشاطئية، وتأتي الزيارة في إطار قيام وزارة النقل المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وبجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في ربط الموانئ المصرية بنظيرتها بدول العالم.

وتقوم وزارة النقل بإنشاء ممر لوجستي بداية من ميناء دار السلام التنزاني مرورًا منطقة لوجستية وميناء جاف بدولة تنزانيا، وميناء جاف ومنطقة لوجستية بدولة رواندا ما يسهل وصول الصادرات المصرية للدول الأفريقية، ويقوي من أواصل العلاقات المصرية ودول إفريقيا.

يشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية داخل مصر تبلغ 27 ميناء جاف ومنطقة لوجستية لخدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وزيادة حركة تداول البضائع.

وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل للشباب.

ميناء كيجالي الجاف رواندا كامل الوزير وزير النقل

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