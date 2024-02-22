وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة.

في مستهل الاجتماع، رحب وزير الصحة والسكان، بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعا إلى خلق بيئة جاذبة لكل شركاء التنمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه ميكنة منظومة التأمين الصحي وطرق تذليل تلك العقبات، وآخر المستجدات الخاصة بالأنشطة الجارية للمشروع ومنها (البنية التحتية، ومراكز الاتصال، واختبارات الجودة للمنشآت)، كما تم مناقشة آخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع ناقش حوكمة البيانات الخاصة بالمشتركين في المنظومة بين الجهات المعنية، وآليات التشغيل والدعم الفني المستحدثة، بالإضافة إلى القنوات الرقمية والتكنولوجية للتواصل مع المواطنين، والعمل على تطوير خدمات الحجز والرد الآلي من خلال تطبيق الواتساب، وتسخير الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، ونجاح تطبيقها.

وأضاف أن اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أكدت أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبوتيرة التطوير التي تعمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر، بما فيها البنية التحتية وجاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، مشيرًا إلى ضرورة انعقاد اللجنة بشكل دوري، والعمل على كل ما هو جاذب للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام البساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعمرو عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية.

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