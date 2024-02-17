التموين: ضخ 140 طن سلع أساسية يوميًا في "أهلا رمضان" بالأقصر

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25% لـ30% عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تنسيقًا تامًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف الوزير، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا.

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في الأقصر، خلال جولة تفقدية على معارض أهلا رمضان في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ نحو 140 طنًا من السلع الأساسية يوميًا بمعارض أهلًا رمضان بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 معارض ما بين رئيسة وفرعية بواقع 20 طنًا لكل معرض بالإضافة إلى الشوادر.

وأوضح "صلاح"، أن المعارض السلعية مستمرة منذ شهر رمضان الماضي مرورًا بمبادرة الرئيس لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك المعارض شهدت تجديدات خلال الفترة الحالية استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك وتم ضخ كميات مضاعفة من السلع تتراوح تخفيضاتها من من 25% لـ 30%.

وأضاف أنه سيتم إقامة 3 معارض أهلا رمضان رئيسية في الأقصر وإسنا وأرمنت، و4 معارض أخرى فرعية في مراكز المدن، كما سيتم أيضًا إطلاق 9 سيارات سلعية عبر 3 قوافل وهناك 5 سيارات سلعية متنقلة تابعين لمشروع "عربيتي" 4 منهم حمولة 5 أطنان و سيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية، ومن 20 لـ 30 شادرًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وذكر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه يتم ضخ 21 طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد يوميًا، و15 طن زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه و800 مللي بسعر 70 جنيهًا، و5 أطنان أرز بسعر يتراوح بين 20 و37 جنيهًا للكيلو الواحد حسب الدرجة والنوعية، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد ضخ 40 طنًا وذلك في كل المعارض والشوادر.

ونوه بأن موسم أهلا رمضان يتزامن مع الموسم السياحي في محافظة الأقصر والذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب على السلع بنسبة تصل إلى 80% مقسمة إلى 50% زيادة استهلاك المواطنين و30% للوافدين.

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أن ذلك يستدعي تأمين وصول السلع للتجار حيث يتم تحديث قواعد البيانات الخاصة بأماكن المخازن وكميات السلع المتوفرة لديهم خاصة السلع الاستراتيجية والرئيسية.

وقال صلاح، إن المديرية تعمل علي متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 200 لسنه 2023 والقرارات رقم 1 و2 لسنة 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.

وأوضح أن وزير التموين وجه المديريات بأن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج النهائي.

وأوضح "صلاح" أن القرار ألزم المنشآت في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسبابه.

ونوه وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية بكل محافظة وعضوية حماية المستهلك ومباحث التموين وممثل لمديرية الأمن والمحافظة ومنظمات المجتمع المدني حيث تقوم بالاجتماع أسبوعيا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في ضوء التزام الجهات المشار إليها.

وفيما يتعلق بسلعة السكر، كشف وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الفترة الماضية شهدت انسحاب القطاع الخاص كاملا من السوق، الأمر الذي دفع وزارة التموين للتدخل سريعًا لتعويض ذلك النقص، وضخ كميات كبيرة من السكر للمواطنين في المنافذ التابعة للوزارة وبقدر الإمكان حاولت توفيره في منافذ القطاع الخاص المعتمدة.

وأكد عدم وجود أزمة في المعروض من سلعة السكر، لكن ما يحدث "تكالب" من المواطنين على الشراء للتخزين، والحصول على كميات كبيرة بغرض التحوط من نقص المعروض، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي من السكر في محافظة الأقصر آمن ويكفي 6 أشهر.

من جهته قال عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه يتم طرح كيلو الدقيق بسعر يتراوح من 25 لـ28 جنيها، والمكرونة زنة 350 جرامًا بين 6 و9.5 جنيه، و400 جرام بـ13 جنيها، والدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، واللحوم السودانية بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف عبد الرزاق، أن هناك متابعة مستمرة من قبل المديرية على معدلات الضخ بكل المنافذ لتأمين وصولها إلى مستحقيها بدون مغالاة في الأسعار أو تسريبها.

من جانبه، قال حسن عبد الفتاح، مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأقصر، إن جميع السلع متوفرة ويتم ضخ معدلات كبيرة منها، حيث يتم ضخ الأرز المصري بسعر 35 جنيهًا والأرز الهندي بسعر 30 جنيهًا والصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات والشاي عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح من 57 لـ 60 جنيها، مشيرا إلى أن تلك الأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بواقع 15%.

وقال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إن الوزارة تواصل متابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين سواء بمنافذها من مجمعات استهلاكية ومحلات البقالة التموينية ومشروع جمعيتي عير شركتي الجملة "العامة والمصرية".

ونوه "الشحات" بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستقوم ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة بالمعارض، بالإضافة إلى حقيبة أهلا رمضان بأصناف تترواح بين 6 لـ10 أصناف.

وأوضح أنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.