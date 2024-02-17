أمطار رعدية لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تُعلن موعد استقرار الطقس

الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قد تمتد إلى القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تبدأ في الاستقرار بداية من اليوم بعد موجة من التقلبات الجوية كانت ذروتها الخميس الماضي نتيجة وجود منخفض جوي.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي: بداية من اليوم متوقع وجود تحسن طفيف في الأحوال الجوية، حيث توجد زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بجانب اعتدال سرعات الرياح.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، كما تنخفض الحرارة بشكل كبير ليلا وتصل إلى 12 درجة.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا، قد تصل إلى القاهرة خفيفة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل تستقر حالة الطقس بشكل أكبر حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تكون كثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.