ضمن مشروع "أهل مصر".. محافظ الوادي الجديد يشهد ختام ملتقى فتيات المحافظات الحدودية

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كتب- محمد شاكر:

اختتمت فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة ضمن مشروع "أهل مصر"، بسينما هيبس بمدينة الخارجة، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وشهد الحفل الختامي للملتقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

الملتقى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 5 حتى 12 الحالي، وشهد زخما كبيرا في فعالياته الثقافية والفنية، وجولاته ولقاءاته التثقيفية وأمسياته الأدبية وغيرها من الفعاليات.

وخلال الحفل الختامي رحب المحافظ بكل المشاركين بالملتقى، وقدم الشكر لوزيرة الثقافة لاختيارها لمحافظة الوادي الجديد لإقامة الملتقى، وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تقام على أرض المحافظة، للتعرف على معالمها السياحية وكنوزها وأراضيها، كما قدم الشكر لرئيس هيئة قصور الثقافة للجهود التي تقدمها الهيئة بمختلف مواقعها بالمحافظة، ومرحبا بقيادات الهيئة وفتيات المحافظات الحدودية، مشيرا أن كل شخص منهم هو سفير لبلده وبيته، ليحكي عن محافظة الوادي.

ثم سرد المحافظ عددا من إنجازات محافظة الوادي الجديد بداية من عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وصولا إلي اعلان الدولة زراعة مليون ونصف فدان عام 2016، وفوز المحافظة بالمراكز الأولى في الكثير من المبادرات الوطنية على مستوى الجمهورية، وفوزها بجائزة التميز الحكومي، ورافق ذلك عرض فيلم يوضح إنجازات المحافظة في النهضة الاقتصادية والزراعية والصناعية، كما استمع لآراء بعض الفتيات المشاركات في تطوير المحافظة وما يأملن في رؤيته مستقبلا بها من إنجازات.

من جهتها ثمنت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، جهود الاهتمام بالفتاة والمرأة لتأهليهن للمستقبل، فمنهن الأم والأخت والابنة، وأبناء المحافظات الحدودية هم خط الدفاع الأول عن البلد، وقدمت الشكر للزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ للفعاليات وكل من شارك في إنجاح فعاليات الملتقى الثقافي.

ورحبت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، بمحافظ الوادي الجديد مقدمة الشكر لدعمه الكبير لفعاليات الملتقى، وقدمت الشكر للفتيات المشاركات من المحافظات الحدودية، اللاتي قضين عشرة أيام من العمل الشاق ليلا ونهارًا، تضمنت الكثير من الورش الفنية والحرفية واكتشاف المواهب، بجانب عقد برنامج تدريبي لإعداد القيادات والكوادر النسائية، بالإضافة إلى دائرة تثقيفية للدعم النفسي، ولقاء توعوي عن القضايا الاقتصادية، وعرض نماذج وتطبيقات لتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب مجموعة من الأمسيات الثقافية، والجولات والزيارات الميدانية، واختتمت حديثها بتقديم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها لملف المرأة، ورئيس الهيئة، وقياداتها، ولكل من ساهم في نجاح الملتقى.

كما قدمت ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، تحية تقدير للمحافظ على دعمه للملتقى، وقدمت الشكر لوزيرة الثقافة لرعايتها للأنشطة والمشروعات الثقافية التي تهدف إلى تحقيق التقارب بين المحافظات الحدودية، وللحفاظ على الحرف التراثية، مؤكدة أن الملتقى شارك به فتيات من مناطق غالية وعزيزة على أرض مصر، وشاركوا عاداتهم وتقاليدهم وتمنت النجاح الدائم للملتقيات القادمة. وأعقب ذلك تبادل الدروع التذكارية وتقليد المحافظ وشاح الملتقى.

كانت الفعاليات قد بدأت بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلي إعداد فريق الملتقى عن حصاد فعاليات على مدار أيامه، تلى ذلك فيلم من إنتاج المحافظة بعنوان "صفحات من دفتر الإنجازات"، ثم عرض نتاج ورش اكتشاف المواهب من "الشعر، والتصوير، والغناء والموسيقى، ورش الحكي"

أعقب ذلك فقرة التكريمات لكل من شارك في الملتقى من المحاضرين، ومدربي الورش والإدارات المعاونة، وفتيات الملتقى ومشرفيهم، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة التنورة، وفقرة غنائية لفنان الوادي الجديد حسن ناجي.

كما أقيم معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الملتقى وهي ورش المكرمية، الإكسسوارات، الخيامية، الخزف، الرسم بالرمال، إعادة التدوير الخوص، بجانب معرض للورش الفنية للفرع من الخزف، والشنط وبراويز الورود.

الحفل جاء بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظ المساعد، إيهاب جاد مدير عام مكتب المحافظ، جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

يشار إلى أن الملتقى استضاف خلال فعالياته، 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب "حي الأسمرات" بالقاهرة، ونفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، وشهد عددا متنوعا من اللقاءات التثقيفية والورش الحرفية والفنية والجولات الميدانية بالإضافة إلى عدة أمسيات أدبية.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.