برلماني يطالب بتحصيل الضرائب من المدارس الدولية بالدولار

كتبت -داليا الظنينى :

تقدم النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة بشأن إصرار المدارس الأجنبية والدولية على تحصيل رسوم الدراسة من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية خلال الأزمة الراهنة، رغم أن تلك المدارس على أرض مصرية ومصدر لها تراخيص من وزارة التربية والتعليم وبالتالي خاضعة للقانون واللوائح والضوابط المصرية.

وأكد "وهدان"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن طلب المدارس الدولية الحصول على المصاريف بالعملة الأجنبية مخالف للقانون.



وأضاف: "كافة الذرائع التي تروجها تلك المدارس حول وجود كوادر تدريس أجانب ويحولون رواتبهم بالعملة الأجنبية رغم أن جملة تلك الرواتب لا يتعدى 20% من المصروفات المطلوبة.

وأشار إلى أنه في ضوء هذا الإصرار يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولار، مضيفًا: "الأمر الثاني يخص المواطن خاصة وأن القانون يجرم تداول العملة خارج السوق المصرفي أو من خلال السوق السوداء".

وتابع: "أزاي ولي الأمر يفضل يدور على الدولار ولو لجأ للسوق السوداء يتعرض للقبض عليه هل النيابة هستمعه وهو بيقول كنت بجيب مصاريف مدارس أولادي".

وتساءل: "هل النيابة سوف تقبل هذا الكلام؟"، مؤكدًا أن هذه المدارس لابد أن تمتثل للقواعد والتراخيص الممنوحة لها من وزارة التربية ويجب التشديد على هذا الأمر وأنه لم يرى يوما أن قامت الوزارة بسحب تراخيص مدرسة من تلك المدارس بسبب إصرارها على تحصيل المصروفات بالدولار.

أختتم: "نحن في دولة ذات سيادة ويجب أن يطبق القانون على الجميع".

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