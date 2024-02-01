طقس الـ 72 ساعة.. الأرصاد: الحرارة أقل من صفر بهذه المنطقة

"الأرصاد": عدم استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مُستمرة وتبدأ في التحسن بدءًا من السبت القادم، حيث يستمر نشاط الرياح، وتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الهيئة، أنه يسود حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة عدد من الظواهر الجوية المتوقعة، كما يلي:

الخميس 1 فبراير

أضافت الهيئة، أن حالة الطقس الخميس 1فبراير تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من "مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء".

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من "الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة ووسط سيناء"، تمتد خفيفة إلى مناطق من "القاهرة والجيزة والقليوبية ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد".

الجمعة 2 فبراير

تابعت الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة 2 فبراير تتأثر بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبروسعيد، وشمال سيناء".

وأكملت الهيئة، تأثر حالة الطقس بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من "الغربية ، والشرقية، والمنوفية، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، ووسط سيناء"، تمتد خفيفة إلى مناطق من "القاهرة، والجيزة، والقليوبية".

السبت 3 فبراير

ولفتت إلى أنه يسود حالة الطقس السبت 3 فبراير، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء".

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