على متن طائرة خاصة.. "الزمالك" يتوجه لنيجيريا لمواجهة إنييمبا بالكونفدرالية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير رحلة خاصة رقم MS 3944/45، اليوم، لنقل فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلي مطار فيكتور أتاه بولاية أكوا إيبوم بدولة نيجيريا لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأشارت في بيان لها، اليوم، إلى أنه أقلعت الرحلة بطائرة من طراز بوينج B737-800 صباح الجمعة من مطار القاهرة، وقدمت مصر للطيران الناقل الوطني المصري كافة خدماتها اللازمة لتيسير إجراءات سفر الفريق، حيث طلبت إدارة نادي الزمالك الوصول بالرحلة الخاصة إلى أقرب مطار لمكان إقامة المباراة لتوفير الجهد والوقت للاعبين.

وتابعت الشركة: مصر للطيران تتمنى التوفيق لجميع الفرق الرياضية المصرية المشاركة في البطولات الدولية.

اقرأ أيضا:

بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالدنمارك

اختفاء الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

إلكترونيًا.. خطوات تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء من سكني إلى تجاري

"اتحاد الدواجن" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق