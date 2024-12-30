رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في جلسة أمس الأحد.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

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