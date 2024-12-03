وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة "ENKA" العالمية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، محمد تارا، رئيس مجلس إدارة شركة "ENKA" العالمية، وكيم كليكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، في لقاء عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث فرص التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالضيوف الكرام، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر وشركة "ENKA"، وتوسيع قاعدة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في مجال بناء المستشفيات.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير استمع إلى عرض حول الإنجازات التي حققتها شركة "ENKA" في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن الشركة تتمتع بخبرة واسعة في بناء المستشفيات وتطوير المنشآت الصحية في تركيا والعديد من دول العالم.

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع شهد مناقشات حول آليات التعاون بين الجانبين، والتوسع في الاستثمارات التركية في القطاع الصحي المصري، كما تم بحث كيفية تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وبناء مستشفيات جديدة تواكب احتياجات القطاع الصحي المصري، بما يتناسب مع النمو السكاني في البلاد.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه بتنظيم زيارة للضيوف إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، للاطلاع على الوصف الوظيفي ونموذج التصميم الخاص بالمستشفى، وتفقد الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة رشا شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، وبسنت ضياء، ملحق تجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

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