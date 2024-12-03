الدكتور حسن إبراهيم رئيسًا للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4010 لسنة 2024 بتعيين الدكتور حسن إبراهيم محمد حسن صالح رئيسًا للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع التابع لهيئة الطاقة الذرية، بدرجة نائب رئيس جامعة، لمدة 4 سنوات.

رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

حصل الدكتور حسن إبراهيم، على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1992.

بدأ مسيرته المهنية معيدًا بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وتدرج في المناصب العلمية حتى حصوله على درجة الأستاذية.

وشغل الدكتور حسن عدة مناصب، منها: رئيس قسم الهندسة الإشعاعية (2016-2020)، ووكيل شعبة التشعيع الصناعي (2020-2021)، ورئيس شعبة التشعيع الصناعي (2021 حتى الآن).

الإسهامات الأكاديمية والعلمية

- عضو اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية.

- المنسق الوطني للشبكة التعليمية النووية والأفريقية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (AFRA).

- عضو الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والجمعية المصرية للعلوم النووية.

- دوليًا، شارك في زيارات علمية لعدد من المؤسسات الكبرى مثل مركز البحوث النووية بيوليش بألمانيا، ومركز عبد السلام للفيزياء في إيطاليا.

إنجازاته العلمية

- الإشراف على 15 رسالة ماجستير ودكتوراه.

- نشر أكثر من 70 بحثًا في مجلات ومؤتمرات علمية.

- تأليف كتابين في تخصص الحاسبات والبرمجة باللغة العربية.

- تسجيل براءة اختراع بألمانيا، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة لتطوير تقنية لفصل نبضات الإشارات الكهربائية للكواشف الوامضة، تُستخدم في أجهزة التصوير البوزيتروني لتشخيص الأورام.

إسهاماته في البنية التحتية والمعلوماتية

- الإشراف على مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترانت في موقعي مدينة نصر وأنشاص.

- قيادة مشروع ميكنة الأعمال الإدارية والعلمية بالهيئة.

- تطوير كفاءة المعامل المركزية بمراكز الهيئة.

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