إبراهيم عيسى: الفصائل في سوريا تنظيمات متطرفة وليست معارضة مسلحة

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الوضع في سوريا حاليًا يتمثل في مواجهة الدولة والحكم السوري لتنظيمات متطرفة وتكفيرية.

خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح عيسى أن الاختيار بين حكم بشار الأسد والتنظيمات المتطرفة أصبح خيارًا بين السيء والأسوأ- على حد وصفه.

وأوضح أن هذه الجماعات ليست معارضة، ولا ينبغي أن يُطلق عليها هذا المصطلح، مؤكدًا أنه لا توجد معارضة مسلحة في سوريا.

وتابع عيسى: "وصف الفصائل المسلحة بالمعارضة المسلحة هو تقسيم بناءً على رغبات سياسية، وهو هراء. جميع التنظيمات هي تنظيمات غير وطنية، خائنة لوطنها، سواء كانت حزب الله أو حماس أو الحوثي".

وأشار عيسى إلى أن الازدواجية المسيطرة على الواقع العربي هي أحد الدروس المستفادة من الأحداث الحالية في سوريا، حيث انتقد بعض السياسيين الذين يطلقون على الفصائل في سوريا مسمى "المعارضة المسلحة"، واصفًا ذلك بأنه نفاق كبير.

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