خاص| أول تعليق من رئيس إذاعة القرآن الكريم على إلغاء الإعلانات نهائيا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد الإذاعي إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكريم، بقرار الهيئة الوطنية للإعلام بإلغاء الإعلانات نهائية عبر أثيرها.

وألغت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، قبل قليل، الإعلانات عبر شبكة القرآن الكريم نهائيا، على أن يسري التطبيق اعتبارا من أول يناير المقبل.

ووصف إسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم في تصريحات لمصراوي، قرار إلغاء لإعلانات عبر شبكة القرآن الكريم نهائيا بالجريء، متابعا: "الكاتب أحمد المسلماني يعي جيدا ويقدر قيمة القرآن الكريم".

وتابع دويدار: "هذا يوم عيد بالنسبة لجميع العاملين بشبكة القرآن الكريم، وكلنا سعداء لهذا القرار الذي كنا ننتظره منذ فترة طويلة، وكانت ترد لنا شكاوى من داخل مصر وخارجها".

وأضاف: "آن لإذاعة القرآن الكريم أن تصدح بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم، دون أي إعلانات".

واختتم: "كل الشكر والتحية والتقدير للكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي يعيي قيمة ومكانة إذاعة القرآن الكريم، على هذا القرار التاريخيّ.

كان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني علي قرار لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية - بالهيئة الوطنية للإعلام - بنقل الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم إلي الإذاعات الأخري التابعة للهيئة ، ووقف بثها علي إذاعة القرآن الكريم ابتداءً من الأول من يناير ٢٠٢٥.

وجه المسلماني الشكر للمهندس خالد عبد العزيز علي دوره الكبير مع وزارة المالية في توفير دعم مالي يغطي أية احتمالات لتراجع عوائد الإعلانات بعد نقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد تأسست عام ١٩٦٤ ويتجاوز عدد متابعيها ٦٠ مليون مستمع في مصر والعالم الإسلامي . وكان جمهور إذاعة القرآن الكريم وقادة المؤسسات الدينية الرسمية قد قدموا الكثير من الشكاوي بعد بث الإعلانات التجارية عليها.

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