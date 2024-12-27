"أمهات مصر"عن تطبيق البوكليت في 5 محافظات: "خطوة جيدة تساعد في تقليل الغش"

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم و إئتلاف أولياء الأمور، إن العام الدراسي الحالي 2024/2025 شهد تطبيق نظام البوكليت في خمس بامتحانات الشهادة الإعدادية وهي: الوادي الجديد، الدقهلية، بورسعيد، البحيرة، وأسوان.

تطبيق البوكليت خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم

وأوضحت "أحمد" في تصريحات صحفية، أن نظام البوكليت يعتمد على دمج كراسة الاجابة وورقة الأسئلة معًا، مشيرة إلى أن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التقييم، خاصة أنه جُرّب سابقًا في امتحانات الثانوية العامة وأثبت نجاحه بجدارة.

نظام البوكليت يحد من الغش ويوفر تجربة امتحانية منظمة

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن نظام البوكليت يساهم بشكل كبير في تقليل الغش وتسريب الأسئلة مقارنة بالنظام التقليدي الذي يفصل ورقة الأسئلة عن كراسة الإجابة، كما أن توزيع الأسئلة بشكل متنوع في كل كتيب يقلل فرص الغش داخل اللجان، ويوفر مساحة محددة للإجابة على كل سؤال، مما يساعد الطلاب على التركيز والإجابة بطريقة منظمة وواضحة.

نظام البوكليت يساعد المعلمين في مراجعة الإجابات بدقة

وأكدت "أحمد" أن من أبرز مميزات نظام البوكليت مساعدة المعلمين في مراجعة الإجابات بدقة، حيث تكون كل إجابة مرتبطة مباشرة بالسؤال، مما يسهل عملية التصحيح ويوفر للطلاب تجربة امتحانية أكثر تركيزًا وتنظيمًا، بالإضافة إلى توفير الوقت أثناء الامتحان.

مطالب بتعميم البوكليت وتوفير تدريب للطلاب والمعلمين

وطالبت عبير أحمد ، بتعميم نظام البوكليت في السنوات المقبلة على باقي المحافظات القادرة على تطبيقه، مع التأكيد على ضرورة استمرار التدريب عليه، سواء للطلاب أو المعلمين، من خلال تقديم نماذج تدريبية تشرح كيفية التعامل مع هذا النظام بوقت كافٍ لضمان تحقيق أفضل النتائج.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2024/2025. وأكدت الوزارة أنه لن يتم تعميم النظام على مستوى الجمهورية إلا بقرار رسمي من المحافظ، حسب ظروف كل محافظة، مشيرة إلى أن الامتحانات ستُعقد كالمعتاد في بقية المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن نظام البوكليت يعتمد على دمج كراسة الاجابة وورقة الأسئلة في مستند واحد. كما شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، والتي جاءت على النحو التالي:

- ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في إعداد الامتحانات وتنفيذها.

- تغطية الأسئلة لجميع أجزاء المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول.

- الابتعاد عن إدراج أسئلة أو موضوعات ذات طابع سياسي أو حزبي أو خلافات.

- تطبيق نظام البوكليت وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية.

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