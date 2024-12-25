أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس 26 ديسمبر

كتب- محمد أبوبكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 26 ديسمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا الخميس 26 ديسمبر

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الخميس يشهد أمطارا خفيفة مساءًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتكون سرعتها 36 كم لكل ساعة.

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