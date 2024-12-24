وزيرة التنمية المحلية تستقبل وفدًا من طلاب مدرسة "فيلوباتير" المصرية بكندا

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، 59 طالبًا وطالبة من طلاب مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدرسة فيلوباتير هي أول مدرسة تأسست بأيدى الجالية المصرية في أمريكا الشمالية منذ حوالي 25 عامًا، وتخدم أبناء المصريين وعدد من الجاليات العربية في كندا.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بالطلاب المصريين خلال زيارتهم لمقر الوزارة بعد أن زاروا بعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بمتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" على أرض جميع المحافظات، موضحة أنها أول امرأة مصرية تتولى منصب وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة منذ نشأتها، وذلك بعد أن عملت في الإدارة المحلية لحوالي 10 سنوات حيث بدأتها بتولي منصب نائب محافظ الجيزة ثم محافظ دمياط.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في جميع المحافظات وبصفة خاصة في الصعيد والريف المصري عبر تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها التمهيدية والمراحل الجديدة منها وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وتقدمت فيبي وصفي، مديرة المدرسة، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية على استقبال الطلاب خلال زيارتهم الحالية لمصر لزيارة بعض المشروعات القومية بالمحافظات وبصفة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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