الأرصاد: أمطار على شرق القاهرة خلال الساعات المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن طبيعة وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، صباح الجمعة، استمرار سقوط الأمطار على شرق البلاد، مؤكدة أن شرق القاهرة على موعد مع سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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