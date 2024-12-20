القومي للبحوث الجنائية: 90% من أطفال مصر يستخدمون الإنترنت لتصفح السوشيال ميديا

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة الشيماء عبد العزيز، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 90% من مستخدمي الإنترنت في مصر من الفئة العمرية بين 3 و18 عامًا يقضون معظم وقتهم في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات بأسماء وأعمار مزيفة.

في حوارها لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر" أشارت عبد العزيز إلى أن أعلى نسب الاستخدام تتركز على منصات يوتيوب وتيك توك وشناب شات.

وأوضحت أن الجرائم الاقتصادية، مثل الاحتيال والابتزاز المالي، تمثل النسبة الأكبر من الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الجرائم الجنسية التي تشمل التحرش والتشهير.

وفي سياق متصل، تحدثت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن أهمية إخضاع أي واقعة تنتشر على السوشيال ميديا للعقل الناقد والتفكير المنطقي لكشف مدى مصداقيتها.

وأشارت إلى أن الدراسات تؤكد وجود تغيير كبير في سمات الشخصية المصرية، نتيجة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الترند والشهرة، حتى لو كانت الوسائل غير مشروعة.

وأكدت الدكتورة صفاء حمودة أن المجتمع يعاني من قلة الوعي تجاه ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ في بيئة تعتمد بشكل كبير على السوشيال ميديا سيكون لديه تفكير مهمش وسطحي.

كما أشار فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، إلى أن مصر تحتل المركز التاسع عالميًا من حيث استخدام فيسبوك، موضحًا أن نسب استخدام الإنترنت في المناطق الريفية قد تتجاوز مثيلتها في الحضر.

وأفاد مستشار الإعلام الرقمي بأن نصف الأطفال يرغبون في أن يصبحوا صناع محتوى على المنصات بسبب العائد المالي الكبير.