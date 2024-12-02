"أنتِ مصيبة".. رئيس مجلس النواب يداعب نائبة بسبب وزير الشؤون النيابية

كتب- نشأت علي:

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مداعبا إحدى النائبات، بعد تعديل إحدى المواد بقانون الضمان الاجتماعي، وموافقة الوزير، بقوله: "أنت مصيبة".

وأوضح رئيس مجلس النواب، قائلا: الوزير يقصد أنك على صواب، وإن كانت الكلمة التي ذكرها الوزير صحيحة.

يأتي ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بتوحيد كلمة البحث الاجتماعي الميداني في كل مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشارت إلى أهمية إقرار كلمة البحث الاجتماعي الميداني في كل مواد مشروع القانون، وذلك أثناء مناقشة البند 5 والتي تتعلق بتعريف الدخل: المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أياً ما كان مصدره.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، توافقه مع ما طرحته النائبة قائلا: "أنت مصيبة".

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