تحت رعاية الرئيس.. المفتي: ندوة دولية خلال أيام حول الفتوى والأمن الفكري

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على فتح فروع لمركز سلام لدراسات التشدد، داخل مصر وخارجها.

وأضاف في أول لقاء له منذ توليه منصبه مع محرري الشئون الدينية، الاثنين، بمقر دار الإفتاء، أن مركز سلام يعمل على رصد وتحليل الخطاب المتطرف وإعداد برامج تدريبية لعلاج التطرف الفكري والتوعية المجتمعية، وبه الكثير من الكوادر التي تقوم على ذلك.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن مركز حوار الذي يناقش الأفكار الإلحادية، سيقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعات فكرية لرد الأمور إلى نصابها الصحيح

ونوه المفتي إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على التوسع في الزيارات الخارجية التي بدأت منذ أن توليت المنصب، كاشفا أنه سيتم عقد قريبا ندوة دولية حول الفتوى والأمن الفكري.

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