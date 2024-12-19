وزير النقل: توجيهات رئاسية بالتنفيذ الفوري لكافة أوجه التعاون مع العراق

كتب- محمد نصار:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير ، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والعراق الشقيقين، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتنفيذ الفوري لكافة أوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلبية كافة مطالب الجانب العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع محافظ كربلاء بجمهورية العراق، المهندس نصيف جاسم الخطابي، والذي تم خلاله بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجال النقل الحضري وتكنولوجيا المعلومات، وتشييد وإنشاء مشروعات نقل جماعي حديثة ومشروعات البنية التحتية في محافظة كربلاء وذلك حسبما أفادت وزارة النقل، في بيان اليوم /الخميس/.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا للمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كافة المجالات، خاصة أن مصر لديها تجربة رائدة في هذه المجالات، حيث حققت نهضة كبيرة في كافة القطاعات، مثل الطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء، وغيرها من المشروعات العملاقة، كما نفذت الشركات المصرية مشروعات عملاقة في عدد من الدول العربية والإفريقية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن اهتمام الحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية عملاقة في شتى المجالات جاء في ظل ما تمثله البنية التحتية من كونها عصب الاقتصاد القومي والداعم الرئيسي لمجالات الصناعة والزراعة والسياحة، منوها إلى وجود شركات قوية ومكاتب استشارية في مصر تنافس المكاتب العالمية، وأن هذه الشركات تهدف إلى المساهمة في نهضه العراق في شتى المجالات وعلى استعداد تام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق.

وأشاد الوزير في هذا الصدد بالتجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق (مشروعات طرق وكباري ) بجودة عالية في وقت قياسي، مثل شركتي "سامكو "، و"النصر العامة للمقاولات المصرية".

من جانبه، أكد محافظ كربلاء على العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن ما نفذته وتنفذه مصر من مشروعات ضخمة يدعو للفخر، مضيفا أن هذه التجربة المصرية الرائدة تمثل قصة نجاح كبرى يحتذى بها، منوها بأنه اطلع خلال زيارته الحالية لمصر على مشروعات ضخمة ووسائل نقل جماعي حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT ، بما يشمله من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم خمس وسائل نقل حديثة، بالإضافة إلى مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي BRT ، ومشروعات الطرق ومحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل العملاقة التي تضاهي المحطات العالمية، بالإضافة إلى المحطات التبادلية بين وسائل المواصلات المختلفة.

وأوضح الخطابي أن هذه المشروعات الضخمة تجعل من الأهمية الكبيرة الاستفادة بالتجربة المصرية الناجحة، مشيدا والوفد المرافق له بالعاصمة الإدارية الجديدة التي وصفوها بأنها مدينة عالمية مبهرة.

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