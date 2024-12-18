رئيس الأعلى للإعلام يستعرض التعاون مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام

القاهرة - أ ش أ:

بحث المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

في بداية اللقاء، قدم المهندس خالد عبدالعزيز - خلال زيارته الحالية لدولة قطر للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني- التهنئة للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، بمناسبة اليوم الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وعلى الشعب القطري الشقيق بوافر الخير والرخاء.

وأكد عبدالعزيز، على ضرورة تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، وأن تتوحد جهود وسائل الإعلام لخدمة القضايا التي تهم العالم العربي، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة.