وزير المالية: اتفاقية توريد القمح تضمن استيراده بشروط مالية ميسرة دون تجاوز للموازنة

كتب - نشأت علي:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن اتفاقية توريد القمح بين مصر والإمارات عبر مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) تمثل خطوة مهمة لتوفير احتياجات مصر من القمح بشروط مالية ميسرة ودون أي زيادات إضافية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تدعم جهود الحكومة في إدارة استيراد القمح بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر وADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

تفاصيل اتفاقية توريد القمح بين مصر والإمارات

أوضح "كجوك"، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير القمح اللازم للسوق المحلية وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن الكميات المستوردة ستكون ضمن الإطار المحدد في الموازنة العامة، دون أي تجاوز في الكميات أو الإنفاق.

من جانبه، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات، مذكرًا بأن الإمارات قدمت دعمًا سابقًا لمصر من خلال بناء صوامع تخزين للقمح بقيمة تعادل مليار وربع جنيه مصري، مما ساعد في تخفيف الضغط على القمح المستورد.

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