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وزير الكهرباء: رؤية شاملة للاستفادة من الطاقات المتجددة

01:30 م السبت 14 ديسمبر 2024

الدكتور مهندس محمود عصمت

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كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة في إطار تنفيذ رؤية شاملة ومتكاملة لاستغلال الطاقات المتجددة، وذلك من خلال استراتيجية عملية تشمل خططًا تأمينية لضمان الاستفادة القصوى من الطاقات الطبيعية مثل الشمس والرياح، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مشروع محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية، في كوم أمبو بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال عصمت: اليوم نشهد افتتاح إحدى المحطات الرائدة لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر بقدرة 500 ميجاوات، وهي خطوة مهمة نحو تنمية الطاقة الشمسية في أسوان، ونتعهد بأنه سيكون هناك مرحلة ثانية بقدرات أكبر ستساهم بشكل كبير في إضافة قدرات جديدة للشبكة الوطنية، وضخ طاقات متجددة خلال فترات غروب الشمس.

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محمود عصمت وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مشروع محطة أبيدوس 1 كوم أمبو محافظة أسوان مصطفى مدبولي
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