"عربية النواب": العلاقات المصرية- الأوروبية تشهد طفرة في عهد السيسي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الرئيس السيسي لكل من الدنمارك والنرويج وأيرلندا، لها أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المصرية- الأوروبية، ورفع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبشكل خاص الدول الثلاث التي يزورها الرئيس، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية مع هذه الدول شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف محسب أن الجولة الأوروبية نجحت بشكل كبير في تعزيز العلاقات مع الدول الثلاث، من خلال توظيف الدبلوماسية لخدمة خطط التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للدولة المصرية في علاقاتها الخارجية التي لم تعد محصورة على الدول التقليدية، مؤكدًا أن الرئيس استهدف من خلال هذه الزيارة جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات توطين التكنولوجيا، والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن فتح آفاق وأسواق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية، في إطار تنويع الشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى نجاح الدبلوماسية الرئاسية في إبرام العديد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون في الكثير من المجالات؛ ومنها الطاقة المتجددة والمياه والأمن الغذائي وكذلك بروتوكولات التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، وهو ما يمكن مصر من تحقيق أهداف رؤيتها 2030، منوهًا بأن زيارة الرئيس أسهمت في استعراض ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة للاستثمارات الأجنبية وبشكل خاص الأوروبية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأوروبية الثلاث يسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرات الدولة في إحداث نقلة نوعية في بعض القطاعات الحيوية والتي تُشكل ركائز المستقبل.

وثمن النائب أيمن محسب حرصَ الرئيس السيسي على عرض القضايا العربية وبشكل خاص القضية الفلسطينية؛ لخلق رأي عام داعم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والسماح بوصولها إلى جميع أنحاء القطاع، فضلًا عن بدء مسار سياسي من خلال العمل على حل الدولتَين، مشددًا على نجاح هذه الجولة في تحقيق المستهدفات المصرية.

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