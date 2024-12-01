قوة المنخفض الجوي تؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية مستمرة طوال فترات الليل والنهار، ومع بداية شهر ديسمبر تزيد الأجواء الشتوية من انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارة الآن تدور حول المعدل الطبيعي بين 22 و23 درجة مئوية، واستقرار الأجواء الجوية مستمر لنهاية الأسبوع.

وأشارت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه ستظل البرودة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مشددة على أن هناك انتشار للشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية وتتكون من الساعة الـ4 فجرا وتبدأ تختفي الساعة الـ8 صباحًا.

وتابعت: هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وتكون خفيفة وقد تكون متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط ولا تؤثر على الأعمال اليومية، مؤكدة أن قوة المنخفض الجوي التي تؤثر على البلاد يستمر حتى السبت المقبل.

اقرأ أيضًا:

أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين

الحج البري أرخص.. اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب الزيادات الكبيرة في الأسعار