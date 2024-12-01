هيئة سلامة الغذاء: السودان والسعودية وليبيا وتركيا أكبر المستوردين للسلع الغذائية

كتب- أحمد الجندي:

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4595 رسالة بنحو 173 ألف طن لعدد 1490 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنفا من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الـ 45 للعام الحالي عن الفترة من 23 - 29 نوفمبر الماضي، أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضروات المصدرة هذا الأسبوع بواقع 11 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 7500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنفا بنحو 43 ألف طن.

وأضافت أن الموالح تصدرت قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 18 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنفا بنحو 37 ألف طن، مشيرة إلى أن السودان والسعودية وليبيا وتركيا مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 184 دولة مستوردة.

ولفتت إلى أن ميناء مطار القاهرة احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 875 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 705 رسائل ثم ميناء سفاجا بإجمالي 690 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1870 رسالة بنحو 310 آلاف طن لعدد 870 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنفا من قمح، وفول الصويا وزيوت متنوعة، من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، وأمريكا وأستراليا، مضيفة أن ميناء الإسكندرية تصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 334 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 286 رسالة.

ونوهت بأن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 85 منتجا و8 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 750 منتجا جديدا، وأصدرت 38 شهادة بيع حر، ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 3 زيارات تفتيش على مواقع مضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بلغ 27 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى ويجري فحص 6 شكاوى.