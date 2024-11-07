دمر 27 دبابة إسرائيلية.. القوات المسلحة تنعى البطل محمد المصري

كتب- محمد سامي:

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، البطل محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر1973 الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عامًا.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، الخميس: كان للفقيد دور بطولي في حرب أكتوبر المجيدة حيث عبر ضمن الموجات الأولى للعبور، وشارك في تدمير 27 دبابة إسرائيلية من بينها دبابة العقيد عساف ياجوري قائد اللواء 190 المدرع الإسرائيلي.

وأضافت القوات المسلحة، أنه نتيجة لأعماله البطولية تم منحه نجمة سيناء عام 1974، كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بعنوان (نصر أكتوبر1973.. حكاية شعب) والتي أقيمت بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.