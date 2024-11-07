موقف ميناء دمياط اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
كتب- محمد نصار:
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط،بيانًا عن الحركة الملاحية بالميناء، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادره 9 سفن. وبذلك، وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.
حركة البضائع:
حركة الصادر:
إجمالي الصادر من البضائع العامة: 11246 طن، تشمل:
- 1632 طن ملح معبأ.
- 5640 طن يوريا.
- 35 طن كلينكر.
- 3939 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد:
إجمالي الوارد من البضائع العامة: 24599 طن، تشمل:
- 4815 طن قمح.
- 9500 طن سكر.
- 2330 طن زيت طعام.
- 4125 طن حديد.
- 1477 طن أبلاكاش.
- 897 طن خشب زان.
- 4365 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1455 طنًا.
حركة الحاويات:
- الصادر: 565 حاوية مكافئة.
- الوارد: 102 حاوية مكافئة.
- الترانزيت: 2362 حاوية مكافئة.
مخزون القمح:
- صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء: 137094 طن قمح.
- مخازن القطاع الخاص: 117783 طن قمح.
حركة القطارات:
- غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية قدرها 3818 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا والقليوبية.
حركة الشاحنات:
- بلغت حركة الشاحنات (دخولًا وخروجًا) 4568 حركة.
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