موقف ميناء دمياط اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط،بيانًا عن الحركة الملاحية بالميناء، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادره 9 سفن. وبذلك، وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

حركة البضائع:

حركة الصادر:

إجمالي الصادر من البضائع العامة: 11246 طن، تشمل:

- 1632 طن ملح معبأ.

- 5640 طن يوريا.

- 35 طن كلينكر.

- 3939 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد:

إجمالي الوارد من البضائع العامة: 24599 طن، تشمل:

- 4815 طن قمح.

- 9500 طن سكر.

- 2330 طن زيت طعام.

- 4125 طن حديد.

- 1477 طن أبلاكاش.

- 897 طن خشب زان.

- 4365 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1455 طنًا.

حركة الحاويات:

- الصادر: 565 حاوية مكافئة.

- الوارد: 102 حاوية مكافئة.

- الترانزيت: 2362 حاوية مكافئة.

مخزون القمح:

- صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء: 137094 طن قمح.

- مخازن القطاع الخاص: 117783 طن قمح.

حركة القطارات:

- غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية قدرها 3818 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا والقليوبية.

حركة الشاحنات:

- بلغت حركة الشاحنات (دخولًا وخروجًا) 4568 حركة.