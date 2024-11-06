أمطار وبرودة.. الأرصاد: تعلن طقس الساعات المقبلة وأهم الظواهر الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات القادمة، طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.