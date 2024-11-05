بالصور.. حفل عشاء للمشاركين في المنتدى الحضري بالمتحف المصري الكبير

صور.. عدد من وفود المنتدى الحضري العالمي في زيارة لقرية الفواخير



تصوير - هاني رجب:

نظّمت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية حفل عشاء رسمي لضيوف المنتدى الحضري العالمي، في المتحف المصري الكبير، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ووزير التنمية المحلية منال عوض، ومحافظي القاهرة والجيزة، إلى جانب عدد كبير من الوفود المشاركة في المنتدى.

شهد الحفل حضور عدد من النواب، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إلى جانب رجل الأعمال ياسين منصور.

وبمشاركة مندوبين من أكثر من 182 دولة انطلقت قبل يومين في القاهرة، الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لانعقادها بعد اعتماد ميثاق المستقبل في سبتمبر.

يُعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر تحت شعار: "كل شيء يبدأ محليا: الإجراءات المحلية للمدن والمجتمعات المستدامة" ليؤكد على أن الحلول يجب أن تبدأ من حيث يعيش الناس ويعملون ويبنون حياتهم.