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هشام عطوة: "مسرح مصر" جاهز للعمل.. وافتتاحه قريبًا

09:01 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

هشام عطوة: ''مسرح مصر'' جاهز للعمل.. وافتتاحه قريب

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كتب- محمد شاكر:

تفقد المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، في أولى زياراته الميدانية للمواقع الجديدة التابعة للبيت الفني للمسرح "مسرح مصر"، أحدث دور العرض المقرر افتتاحها فور الانتهاء من كامل أعمال المشروع، وفقًا لتوجيهات وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، فيما يتعلق بمتابعة المشروع والعمل على سرعة تشغيله.

وخلال الزيارة، قام عطوة بالتوجيه لسرعة الانتهاء من المشروع كاملًا، للتمكن من افتتاحه واستقبال العروض المسرحية الجديدة، وفقًا لخطة عمل ذات طبيعة خاصة تتناسب مع المسرح المجهز بأحدث التقنيات الفنية، لافتًا إلى تميز موقعه الجغرافي.

وأكد المخرج هشام عطوة، الذي تولى رئاسة البيت الفني للمسرح قبل أيام، أهمية العمل مستقبلًا على إضافة المزيد من دور العرض المسرحي الجديدة للخدمة، تنفيذًا لسياسات وزارة الثقافة الهادفة إلى انتشار الخدمة الثقافية.

يذكر أن مسرح مصر بشارع عماد الدين بوسط القاهرة، يعد أحدث دور العرض التي تتبع البيت الفني للمسرح.

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